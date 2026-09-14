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दुर्वासा और अष्टादशभुज हनुमान

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                            दुर्वासा और अष्टादशभुज हनुमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूनी जलती, मंत्र जगे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप का ऊँचा था सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धि मिली, पर शांति न आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी सूने मन और प्राण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्वासा ने ध्यान लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवनपुत्र को पास बुलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मूँदी, नाम पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोम-रोम में ज्योति जगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत की गहरी भक्ति से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की हर बेचैनी भागी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति ने जब द्वार खुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य रूप तब सामने आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभा चमकी, गगन दमक उठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर उजास हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अठारह भुज, दिव्य आयुध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि का मन निहाल हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति का सागर लहराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज ने सारा तम भगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आयुध में तेज जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनुष, खड्ग, पाश, परशु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हाथ में धर्म जगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षा का संदेश सुनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल का सच्चा अर्थ बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल, मुसल, कमल और मुद्गर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म-शक्ति की पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति तभी सुंदर होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वह रखे दुखी का ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भुजा ने भेद मिटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा को ही धर्म बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का हिम जब पिघला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि ने पाया सच्चा ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन सिद्धियों पर गर्व रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे ऊँचे थे भगवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से सारा भार हटाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्वासा ने शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल मन अब शांत हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप का पूरा अर्थ मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति बिना जो शक्ति अधूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा से वह दीप खिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में जब ध्यान टिकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने अपना घर फिर पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सामर्थ्य सेवा बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पाता सच्चा मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अभिमान चरण में झुकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन हो जाता स्वयं महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्वासा ने सत्य बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति ने ही पार लगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अष्टादशभुज रूप दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत ने विश्वास जगाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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