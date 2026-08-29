दिल तोड़ दिया...

"एक बार में दिल तोड़ दिया तुमने,

वरना हम तो हर बार तुम्हें अपना समझते रहे।

शिकायत भी क्या करते तुमसे,

जब दर्द देने वाला ही अपना था.... "

-संजय श्रीवास्तव

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54 मिनट पहले