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धनतेरस की साँझ (धनतेरस गीत)

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                            धनतेरस की साँझ (धनतेरस गीत)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धनतेरस की साँझ सजी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपों की कतार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के आँचल से उतरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा की मनुहार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया पात्र घर में आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोली का शृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने उसको ऐसे छुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों आया त्योहार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चावल से शुभ चिह्न बने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देहरी पर शृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी माँ की राह निहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का हर इक द्वार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खील-बताशों की ख़ुशबू में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन आया पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर प्रसाद पाने की जागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पुरानी आस॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबूजी के हाथों वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आया वह दीप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी लौ में लगता था घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के समीप॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्वंतरि के आगे रख दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की हर पीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की थकन, पिता की खाँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में है नीर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मी माँ से माँग रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में गूँजे अपनों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी-सी मनुहार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार जला छोटा-सा दीपक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़ते अपने हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमदेव से मौन विनय है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्बा हो यह साथ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरती की लौ के पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झिलमिल है विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर बसे बच्चों के स्वर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते कितने पास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली रख माँ साथ बिठाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँट रहीं प्रसाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके हाथों से मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर भर को आशीर्वाद॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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