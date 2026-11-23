क्योंकि धन की असली कीमत उसमें नहीं जो पास रहे

धन का मूल्य

धन ही माता, धन ही पिता—

ऐसा कहता है संसार;

धन से मिलते सुख-साधन,

वैभव, सुविधा और सत्कार।

धन के बिना जीवन कठिन,

ज्यों तन बिना प्राण;

आवश्यकताओं की पूर्ति में

धन का है महत्त्व महान।

रोग-शोक में साथ निभाए,

शिक्षा का भी बने आधार;

पर आवश्यकता से अधिक धन

कर देता मन को लाचार।

नई-नई गाड़ियाँ, ऊँचे भवन,

सुविधाओं का अंबार;

यदि स्वास्थ्य और शांति न रहे,

तो सब वैभव है बेकार।

धन तभी है सार्थक,

जब आए किसी के काम;

दीन-दुखी का हाथ थामे,

सेवा से पाए सच्चा नाम।

धन यदि केवल अपने लिए हो,

तो बन जाता है अभिमान;

बाँट दिया जाए ज़रूरतमंदों में,

तो बढ़ता उसका मान।

आओ ऐसा धन कमाएँ,

जिसमें हो सेवा का भाव;

मानवता की राह पर चलकर

जीवन पाए सच्चा प्रभाव।

क्योंकि धन की असली कीमत

उसमें नहीं जो पास रहे;

उसमें है जो बाँटने पर

किसी के जीवन में

उजियारा करे।

- नीरजा वकील नीर

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एक घंटा पहले