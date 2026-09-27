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देवसेनापति कार्तिकेय

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                            देवसेनापति कार्तिकेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तारकासुर ने शीश उठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सारी देवसभा घबराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव-पुत्र ही उसका अंत करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब विधि ने बात सुनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैलाश का जब मौन टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शक्ति नई मुस्काई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के तेज से ज्वाला जागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि उसे लेकर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की पावन धारा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरवन तक राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकंडों की शांत गोद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल-प्रभा फिर लहराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह कृत्तिकाएँ पास चलीं तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता आँखों में भर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर माता ने पुत्र पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन में फिर खुशियाँ छाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह माओं का स्नेह समेटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख की छवि पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार्वती जब सरवन पहुँचीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों पर नमी उतर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह माओं की गोद में देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता मन में और समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह रूपों को गले लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक देह बन सामने आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पालक माओं के चरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा सहज ही झुक आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ पार्वती के संग चले जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैलाश पर खुशियाँ छाईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जननी और पालक माओं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह की डोर बँध आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि-जन्म से स्कंद कहाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कीर्ति दिशाओं में छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख पाकर षण्मुख कहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में नई पहचान बनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृत्तिकाओं के स्नेह ने उनको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय की संज्ञा दिलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण ने मुरुगन कहकर पूजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भक्ति की ज्योत जलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमिल धरा के वीर कुमार ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने जन-जन आस जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कंद, षण्मुख, कार्तिकेय की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब एक ही महिमा छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव ने जब गहरा ज्ञान दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब दृष्टि नई खुल पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों ने जब अस्त्र सौंपे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर शक्ति भुजाओं में आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता ने जब वेल थमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब विजय स्वयं चल आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर सवारी साथ खड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगों में वह खूब इतराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा पद भी शीश न बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर ने गहरी सीख सिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति पाकर विनम्र रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बात हृदय में आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवसेना की डोर सँभाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी रणभेरी बज आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक समझा तारकासुर ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी मृत्यु सामने आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेल चली तो दंभ बिखरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब देवों ने मिल जय गाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन के बल पर तारक ऐंठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मति उसकी भरमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक समझकर हँसा युद्ध में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हार सामने आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस, ज्ञान और दृढ़ निश्चय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच्ची शक्ति कहलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल जन्म से वीर न बनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ममता शक्ति बन आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का ज्ञान, पिता का अनुशासन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दृष्टि नई दे पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य से जब साहस जुड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जीत चरण तक आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-रक्षा को उठे कार्तिकेय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब दुनिया ने जय गाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल के संग विनम्र हृदय ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरता अमर बनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट में जो धर्म निभाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने ही विजय कमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह मुख में छह ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्तिकेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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