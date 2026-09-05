आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Chetna ka naya chakravyuh
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हर सत्य ने फिर सत्य बुलाया।

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            चेतना का नया चक्रव्यूह
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन हूँ मैं, कहाँ से आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस ओर मुझे फिर जाना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन केवल श्वासों का क्रम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कोई सत्य पुराना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस देह के भीतर कौन है जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल मुझसे संवाद करे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मौन अँधेरों में जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन मुझमें रहकर प्रश्न करे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म मिला तो जग को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वयं को देख न पाया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना सुलझाया जीवन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही उलझता आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत उत्तर पाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य मानवीय जिज्ञासा के वशीभूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चेतना के द्वार तक जाता हूँ ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का पथ तो पा लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन में प्रश्नों का शोर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जन्म और उस पार के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य कोई अनजाना छोर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी अनंत छोर को छूने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य मानवीय जिज्ञासा के वशीभूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार के इस नए कुरुक्षेत्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फिर से उतर जाता हूँ ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानता हूँ कि इस पथ पर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया के जाल बहुत घने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य को ढँकने के लिए यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ के असंख्य मुखौटे तने हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन मुखौटों के पीछे छिपे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत सत्य को जानने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य मानवीय जिज्ञासा के वशीभूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं और भीतर उतरता जाता हूँ ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों, बंधनों, मोह के पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ही भ्रम-जाल मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुर सुख की मृगतृष्णा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मन बेहाल मिले॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मृगतृष्णा के पार छिपे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत प्रेम को पाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य मानवीय जिज्ञासा के वशीभूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अंतर्मन में उतर जाता हूँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुःख के बादल घिर आते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में आँसू भर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों के तीखे झोंके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य मेरा आज़माते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पीड़ा में छिपे सत्य से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-चेतना जगाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य मानवीय जिज्ञासा के वशीभूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर पीड़ा को अपनाता हूँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जीवन अपनी साँझ पर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह अंत नहीं—विस्तार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर विदा के पीछे छिपा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नव प्रभात का द्वार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी अनन्त प्रभात को पाने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदम्य मानवीय जिज्ञासा के वशीभूत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फिर किसी नए जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नए सत्य की खोज में उतर जाता हूँ ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर ने प्रश्न जगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रश्न ने पथ नया दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मिला तो इतना जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सत्य ने फिर सत्य बुलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अंत प्रश्नों का होना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खोज कभी थम पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक चेतन ज्योति जलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिज्ञासा जन्मती जाती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree