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चौबीस रूपों में नारायण

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                            चौबीस रूपों में नारायण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विष्णु के चौबीस रूपों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अनदेखे राज बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तपस्वी, कहीं वैद्य बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सिंह बन दुष्ट मिटाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रूप ने अपने ढंग से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सच्चा पाठ पढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनकादि ने ज्ञान जगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक तन में ध्यान दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वराह बने, भू को उबारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती का सम्मान बचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बचाए मन की धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म ने जीवन धन्य बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारद ने वीणा झनकाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर हरि का नाम सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर-नारायण तप में बैठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को वश में करना सिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति संग संयम हो मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटका मन भी घर तक आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपिल ने मन-तन का अंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल ढंग से हमें बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने जग से सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में गुरु रूप दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनुभव में सीख छिपी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने पढ़ा, वह आगे आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ रूप ने त्याग सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके हित का भाव जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषभदेव ने राज त्यागकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयम का सुख जग को बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम इच्छाओं वाला जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सच्चा सुख भर लाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृथु ने धरती खूब सँवारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न भरा हर खेत बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत्स्य बने, जब प्रलय उमड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीजों को उस पार पहुँचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न, बीज और जल की रक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी पहला धर्म बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूर्म बने, मंदर को थामा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंथन का आधार बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्वंतरि अमृत-घट लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोगों का उपचार बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत नींव, निरोगी काया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को खुशहाल बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहिनी ने बुद्धि लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमृत देवों तक पहुँचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नृसिंह जब स्तंभ से निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त प्रह्लाद को बचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि और साहस मिल जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय का फिर सूरज आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वामन ने बस तीन पग माँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलि ने अपना वचन निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हयग्रीव ने वेद सँभाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का उजियारा फैलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप छोटा हो, ज्ञान बड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल का हल मिल पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रीहरि दौड़े गज की खातिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर से उसके प्राण बचाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परशुराम ने शस्त्र उठाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यायी के शीश झुकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची पुकार कभी न डूबे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने आकर साथ निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदव्यास ने वेद सँजोकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार भाग में ज्ञान सजाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंस रूप ने प्रश्न सुलझाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मज्ञान का दीप जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत आज भी हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-कर्म का भेद बताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने वन में धर्म निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा का मान बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण बने सारथी, गीता से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मयोग का ज्ञान सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने करके राह दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने संशय दूर भगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध चले करुणा की राह पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीव-दया का भाव जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्कि अभी समय के गर्भ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए युगों का स्वप्न सजाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सँवरना सीख यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य ने यह पाठ पढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि के रूप अनगिनत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब गिन न पाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौबीस दीपों की ज्योति लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आगे बढ़ते जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप अनेक, मगर हर रूप ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म बचाने हाथ बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ने जब-जब नव रूप बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग का अँधियार मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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