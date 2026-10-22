इश्क की दास्तां

तुर्बत का काम करते हो,

और कज़ा से डरते हो..



यानि इश्क करते हो,

और दगा से डरत हो ।।

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4 घंटे पहले