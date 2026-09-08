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बिन राम अवध भी धाम नहीं

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                            बिन राम अवध भी धाम नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मामा-घर से लौटे भरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवध मिली वीरान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वार-द्वार सन्नाटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हुआ हर गान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता नहीं, प्रिय राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में विश्राम नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैकेयी ने वरदानों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब गाथा दोहराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनते-सुनते भरत के नयनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में ज्वाला भर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ थीं, फिर भी पीर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करनी का सम्मान नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता गए मन में लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्र-विरह की पीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम गए मर्यादा लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत हुए अधीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर मुकुट सजे भी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर पर पिता का हाथ नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रकूट में राम दिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत दौड़कर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों से लिपटे ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन स्वयं भर आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु कह गए मन की कथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में वह सामर्थ्य नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम अडिग थे वचन लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत अडिग अनुराग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निभाए पिता-वचन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निभाए त्याग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पादुकाएँ शीश धरीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे ऊँचा राज नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंदीग्राम में वास किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमहल से दूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमि-शयन, संयम-व्रत से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख कर डाले चूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-विरह ही साधना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोगों का कुछ काम नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांडवी ने मौन धरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह स्वयं स्वीकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति के तप की छाँह तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग बना श्रृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ने दाम्पत्य तजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई मलाल नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत लेकर नभ चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मारुति बलवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना संकट जानकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत ने साधा बाण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-काज का नाम सुना तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं का फिर कुछ ध्यान नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन गिनते, ऋतु गिनते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौदह बरस पहाड़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पादुकाओं से पूछते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आएँ रघुनाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस टिकी बस आस पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम बिना आराम नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम अवध जब लौटकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत के सम्मुख आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज रखा था चरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में ही लौटाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जगत अधिकार कहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत को उसका मान नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामकथा में रण बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों के आख्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विजय मन पर हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत बने प्रतिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने रावण जीत लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरत ने जीता ‘मैं’ कहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज मिला, पर राम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन राम अवध भी धाम नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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