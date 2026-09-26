बिलख रही थी वो जननी

बिलख रही थी वो जननी,

अभी हुई थी, उसकी मंगनी।



दुश्मन की कर गया वो छलनी,

अब होगी लड़ाई लड़नी।

-रमन सिंह गोठवाल

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एक घंटा पहले