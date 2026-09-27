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भगवान दत्तात्रेय

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                            भगवान दत्तात्रेय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तप की लौ धरा पर जागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब देवलोक तक आभा छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्रि ऋषि के निर्मल मन ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ईश्वर से लौ लगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनसूया की पावन निष्ठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरदान स्वयं खींच लाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलौकिक छवि सजाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्रि-अनसूया के आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंगल बेला चलकर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्त बने जब जग के हित में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की ज्योति फिर जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुख सृजन का मंत्र सुनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे ने फिर प्रीति जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरा मोह से मुक्त कराता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैराग्य-ज्योति मन में छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छह करों में दिव्य प्रतीक थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-दृष्टि उनमें समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरभि उनके साथ खड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह धरती की ममता लाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार श्वान चारों वेद बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी उनमें सहज समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के हर जीव-जगत ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की सीख हमें सुनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती, जल, आकाश और अग्नि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने सबमें शिक्षा पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्र, सूर्य, सागर और पवन ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको जीवन-राह सुझाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौबीस गुरु प्रकृति से माने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को विनय की रीति सिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट से दूर रहे वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल भी चंदन बनकर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माया के मेले से जब गुज़रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि कहीं भी न भरमाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग नहीं संसार से भागना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी सहज समझ बन आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके मन ने जब भी पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन दिशा बनकर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की गाँठ खुली तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर शांति सहज समाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु भीतर भी साथ विराजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर-ज्योति फिर जगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान मिले तो विनम्र हो जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सीख हृदय में आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन हो, बल हो, पद हो चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि कभी भी न इतराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनुभव से सीख जो लेता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सच्ची मंज़िल पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिमूर्ति का सार समेटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब करुणा जग में छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योग, विराग और सेवा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता की राह सजाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की ज्योति मन में जागी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर भोर उतर आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रूप में एक ज्योति समाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दत्तात्रेय ने राह दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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