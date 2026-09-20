बेपरवाह बचपन

वो भी एक दौर था, सपनों की दुनिया में जिया करते

जब चाहा रूठ गए जब चाहा मान गए, परवाह न कल की करते

हुआ सपना पूरा, पड़ा है हर काम अधूरा, न जीते तो और क्या करते।

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एक घंटा पहले