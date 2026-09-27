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बचपन के चंदा मामा

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                            बचपन के वो चंदा मामा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ के मुझको लाड जताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँदी की छोटी प्याली में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद खाते और हमें खिलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी-मीठी लोरी गाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थपकी देकर हमें सुलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से आँसू छूती ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर मुझको प्यार जताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन के वो चंदा मामा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ पकड़कर मुझे चलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते मुझको सारी रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह होते ही घर को जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से वो मुझे बुलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान की सैर कराते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल के पीछे छुप-छुपकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे हँसी की ठाठ लगवाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने अब कहाँ छुपे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता मुझसे रूठ गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ना मुझको लाड जताते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना प्ली में मुझे खिलाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ चंदा मामा आओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की बातें बतलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों के उन प्यारे पल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको फिर से लेकर जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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