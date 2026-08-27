बात कुछ थी ही नहीं

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                            धोखे की कोई बात नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर न जाने क्यों दिल में एक बात थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई वजह भी नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही वजह थी कि कोई वजह नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम नाराज़ थे उनसे फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालाँकि वो हमसे अनजान नहीं थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूछते रहे—“आख़िर ख़ता क्या है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम सोचते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई ख़ता थी ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में एक अजीब-सी शिकवा-ए-ख़ामोशी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ अनकहे सवाल थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सामने थे, फिर भी दूर लगते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही फ़ासले का मलाल था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बात थी, कैसी बात थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बात किसी को मालूम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस बात पर हम ख़फ़ा थे उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस राज़ से हम भी वाक़िफ़ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पूछते रहे—“तुम नाराज़ क्यों हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम हर बार ख़ामोश रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अल्फ़ाज़ों में कहने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बात थी ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल में एक एहसास था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी कोई तफ़्सीर नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक बात थी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो भी शायद यही थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई बात थी ही नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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