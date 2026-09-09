आजादी की बेड़ियां

नहीं हैं ये कोई फ्री की रेवड़ियां।

वीरों ने पहन रखी थी, बेड़ियां।।

अब भी खौल उठती हैं नाड़ियां।

याद कर वो आजादी की बेड़ियां।।

-रमन सिंह गोठवाल जी





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1 hour ago