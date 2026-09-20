आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aspataal Ki Khidki
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अस्पताल की खिड़की

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अस्पताल की खिड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवाओं की गंध है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मशीनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिसाब रखती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सामने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल की खिड़की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क भाग रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग दफ़्तर जा रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे स्कूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब्ज़ी वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ लगा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद पता भी नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस शीशे के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई एक साँस के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी दुनिया माँग रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधा आकाश दिखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही आधा आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पूरा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पेड़ की डाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच तक झुकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर बैठी चिड़िया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना जाँच कराए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गा रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे देखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पहली बार समझता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतंत्रता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बड़े मैदान का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कदम चल पाने का सुख है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने की छत पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े सूख रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार छूती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे याद आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की छत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की साड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का कुरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की छोटी कमीज़ें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कभी रुका नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वे ही दृश्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जैसे लगते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्स आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“दर्द अब कैसा है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मुसकराकर कहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कम है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नहीं जानती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द देह में कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में अधिक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बिस्तर के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल रखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल रखे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढेरों शुभकामनाएँ हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सबसे अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खाली कुर्सी दिखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर कोई अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठा करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल बगल वाले बिस्तर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूढ़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की खुलवाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धूप से कहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“थोड़ी देर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास बैठ जा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसका बिस्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चादर बदल दी गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम हटा दिया गया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल खिड़की जानती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कल यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश की बूँदें आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर ठहरती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर नीचे बह जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद आँसू भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे ही होते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग चेहरा पोंछ देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर का मौसम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ बदलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर कहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“रिपोर्ट पहले से बेहतर है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की के बाहर खिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटे फूल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्या मैं अगला वसंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे साथ देखूँगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल कुछ नहीं कहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसकी गर्दन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘हाँ’ में हिला देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की एक किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे तकिए पर उतरती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हथेली फैलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पकड़ना चाहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी समझ आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को बाँहों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कमरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सफ़ेद है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चादर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डॉक्टर का कोट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल खिड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग लेकर आती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीला आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी पत्तियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीली धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लौटने की उम्मीद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज छुट्टी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़बर मिली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर वाले प्रसन्न हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खिड़की के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल रुकता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच छूकर कहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुमने बाहर की दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की कीमत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाई है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल से निकलते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कदम धीमे हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जल्दी में नहीं हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब रास्ते का पेड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा का स्पर्श,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे की हँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर का दरवाज़ा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी साधारण नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल की खिड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं रह गई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उससे दिखाई दिया जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौट आया है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
57 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree