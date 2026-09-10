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अर्जुन कृष्ण संवाद

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                            रोक कृष्ण ने काल चक्र को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया अर्जुन को प्रेरित अविश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना सोच हे, पार्थ ये प्रिय जन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समक्ष खड़ा वो प्रतिद्वन्दि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों कौरव की भीड़ों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना एक मिला तुझे प्रिय अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खड़ा आज रणभूमि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहाँ भला रह गया अपना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने दो कर्म इन बाणों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहने दो अविरल तापों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चढ़ा बाण प्रत्यंचा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने दो वारित प्रहारों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना भूलो पार्थ ये वही भ्राता हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने ना रखी कुल की लाज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर द्रौपदी का चीर-हरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़े समक्ष तेरे निश्चल ये आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
5.खड़े समक्ष तेरे वो भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको प्राणों से भी प्रिय माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रोणाचार्य को गुरु बनाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भीष्म को पितामह माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना सोचो पार्थ ये प्रिय जन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ो मोह के इन जंजीरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलो नियती का ये अद्भुत खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो केवल है ये एक सपनों सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.तुम पांडवों का ही अंश खड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर पांडवों का शत्रु आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पार्थ! कहते किसको तुम अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण भी बना तेरा प्रतिद्वन्दी आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.नियती के इस अद्भुत खेल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू केवल एक मोहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा धनुष, कर कर्म अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कुछ दिन का ही कोहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
.ना भ्रम में रहना हे अर्जुन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल यह भूमि के अंशों की लड़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान, प्रतिष्ठा, धर्म और लाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ने भी महाभारत की आग जलाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पार्थ !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुभते नहीं सारे काँटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो राहों में फैले होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नुकीले काँटे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैरों को जर्जर करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेबस हैं, काँटे बनने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु द्रोण और पितामह आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सत्य तो केवल यह है, कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्ध कर रहे वो अपने कर्तव्य का काज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो पार्थ करो शंखनाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें धर्म का मार्ग सजाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाभारत के इस गाथा को रचने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियती ने तुम्हें उद्घोष बनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे माधव!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
.समर्पित करता हूँ खुद को मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे दिए उपदेशों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय रहा ना अब मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलूँगा तुम्हारे वचन-पथ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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