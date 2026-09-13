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अंगद का पाँव

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                            जब अंगद दरबार में आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अकेला रामदूत था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने रावण को समझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी भर साहस ने उस दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस शीशों का दर्प झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालि-पुत्र, पर तेज निराला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता तारा का मान बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता-वियोग की पीड़ा सहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई बैर न लाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुग्रीव-संग निष्ठा रखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-काज को शीश नवाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर तट तक खोज चली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद आगे बढ़ते जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख-प्यास के संकट आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर न पीछे पाँव हटाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपाती ने सीता-सुधि दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दल ने फिर विश्वास जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद बोले—पार उतरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको कठिन नहीं लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट सकूँगा या न लौटूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रश्न मन में जगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बल और अपनी सीमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर हृदय ने सच बतलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध न हो, यह राम की इच्छा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति-संदेश पहुँचाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कहे जो निर्भय होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण को पथ दिखलाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने सबमें अंगद को ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस गौरव के योग्य बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरी सभा में अंगद बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता को आदर से लौटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी समय, छोड़ दो हठ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-चरण में शीश झुकाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घमंड भरा था रावण मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य उसे कब रास आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण बोला—साथ निभाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किष्किंधा का राज दिलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता-वध का बदला ले लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-मुकुट सिर पर पहनाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद ने हर लोभ ठुकराकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-नाम का मान बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद बोले—पाँव हटा दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम बिना रण लौट जाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका के बलवान सभी यदि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको तनिक डिगा पाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक कर वीर थके पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग को कोई हिला न पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण स्वयं उठा आसन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद का वह पाँव हटाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद झट से पग खींच बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे उसे फिर राह दिखाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा पग मत थामो रावण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-चरण थामो—बतलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूत-धर्म पूरा कर लौटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम को सारा हाल सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण छिड़ा तो वज्र बने वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु-दल को मार भगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति और पराक्रम दोनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद ने करके दिखलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कहीं अन्याय खड़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगद-सा विश्वास जगाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ, दबाव और भय के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य का अपना पाँव टिकाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृढ़ संकल्प जहाँ भी जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंभव को संभव बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामदूत ने जब पाँव जमाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिलाया॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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