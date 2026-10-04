अंदाजा न था

कहीं तु बदल न जाए यह डर लगता था

बदला भी ऐसे तु जिसका हमें अंदाजा भी न था

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एक घंटा पहले