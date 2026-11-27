समापन की जयकार राजा के नाम हुई।

आख़िरी आसन



पहला अभिनय था,

जयकार की चाह।

मंच के पीछे,

वृद्ध गुरु की निगाह।



मुकुट कुछ ढीला था,

गुरु ने डोरी बाँधी।

पर्दा उठते ही जैसे

मन में उठी आँधी।



बीच सभा में सहसा

राजा का संवाद छूटा।

सेवक ने प्रश्न किया,

फिर कथा का मौन टूटा।



उत्तर याद आते ही

राजा ने स्वर साधा।

सेवक ने सिर झुकाया,

दृश्य बचा आधा-आधा।



तभी अचानक दीप बुझा,

दृश्य डूबा अँधियार।

एक बालक ने देखा

बग़ल में खुला द्वार।



उसने पल्ला खोला,

भीतर चाँदनी आई।

उसी उजाले में पूरी

हुई राजा की विदाई।



समापन की जयकार

राजा के नाम हुई।

उसने देखा, गुरु की

बाँह थककर झुकी हुई।



मंच पर एक आसन था,

गुरु को वहीं बिठाया।

फिर सेवक और बालक

को पास बुलाया।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’

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एक घंटा पहले