अब तो आईने में चेहरा अपना रहने दे।

आईने में चेहरा



बंद कमरे में भी थोड़ी हवा रहने दे,

दिल की चौखट पे कोई रास्ता रहने दे।



रूठकर उठ तो गया उसकी मेज़ से,

अपनी कुर्सी वहीं थोड़ी खिसकी रहने दे।



जिनसे मिलते हुए भर आती हैं आँखें,

उनकी बाँहों में चेहरा भीगा रहने दे।



याद उसकी भी है, शिकवा भी उसी से,

ख़त के ऊपर मगर नाम लिखा रहने दे।



तेरे हिस्से की धूप माँगता है पौधा,

आज खिड़की का एक पल्ला खुला रहने दे।



हार की रात है, थककर सो भी जा,

जूते में कल का फ़ीता कसा रहने दे।



कल तलक बोलचाल बंद थी जिस घर से,

आज उस घर में अपना छाता रहने दे।



सबको हँसते हुए रुख़्सत किया है, ‘विश्वम्’,

अब तो आईने में चेहरा अपना रहने दे।



— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्’

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एक घंटा पहले