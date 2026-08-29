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                            आगे बढ़ते-बढ़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्ची गलियों वाला बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल वाली ठंडी छाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की सौंधी खुशबू थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा-सा था अपना गाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया पाने निकल पड़े हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना पीछे छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादा की वो शाम की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की मीठी मनुहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चूल्हे के चारों ओर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सारा घर-परिवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते सारे पास थे तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर रिश्ता दूर हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की पगडंडी छूटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरसों वाला पीला रंग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहर किनारे शामें बीतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन वाले सारे संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची सड़कें मिलती गईं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी से नाता टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव से निकले शहर की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाबों का हाथ लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई राह, नई उमंगें लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहतर कल की आस लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल थोड़ी पास हुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आँगन दूर हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर से फिर महानगर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम हमारे तेज़ हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर कुछ ऊँचा, जीवन बेहतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाब हमारे और बड़े हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-सुविधाएँ बढ़ती गईं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का सुकूँ कहीं खो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह घड़ी के साथ निकलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम घड़ी के साथ ही घर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर दुनिया से मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को मिलते पल भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त बचाने दौड़ रहे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त ही हमसे रूठ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महानगर से मायानगरी तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भी इक नाम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची मंज़िल, ऊँचा ओहदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा कितना काम हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया ने पहचान लिया पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से मिलना छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब त्योहार भी आते हैं तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेशों में प्यार मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीन के छोटे-से आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर खड़े परिवार मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर दीप जले फिर भी क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो उजियारा छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी बरसात में अब भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी जब महकाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद पड़ी यादों की खिड़की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से खुल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में फिर गाँव उतरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बचपन में लौट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा भी तो नहीं कि हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर सब कुछ खोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से जो आज मिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उसका बीज बोया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जो पाया गिनते-गिनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो था अपना, भूल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को वो राह मिली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमको मिल पाई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पंख खुले हैं जितने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उड़ान थी उतनी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी ऊँची उड़ान देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इक सपना फूल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दिल के किसी कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना बचपन छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी वक़्त अगर मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो कभी उस गाँव चलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादा-दादी नहीं मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी यादों से तो मिलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस आँगन में बैठ के देखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच सब छूट गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरक़्क़ी की राहों पर चलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कितना बदल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पाया वो अपना ठहरा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूटा, दिल में बस गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल मिली, संसार मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन कुछ ढूँढ़ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते-बढ़ते जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या पीछे छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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53 मिनट पहले

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