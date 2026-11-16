हर एक कदम पर जीत मिलेगी, रोशन अपना घर होगा।

रात के साए सिमट गए हैं, अंबर ने ली अंगड़ाई है,

सूरज की पहली किरणों संग, फिर नई सुबह मुस्काई है।

ओस की बूँदें पत्तों पर, मोती बनकर चमक रहीं,

कलियों की मुस्कान से देखो, सारी बगिया महक रही।

ठंडी-ठंडी पुरवाई ने, कानों में कुछ राज़ कहा,

बीत गया जो कल था भारी, वक्त के दरिया में वह बहा।

उठो, जागो और आँखें खोलो, नया सवेरा आया है,

अपने संग में खुशियों का, यह सुंदर तोहफ़ा लाया है।

निराशा के सब बादल छँट गए, आशा का सूरज निकला है,

मेहनत से जो सींचा हमने, आज वही सपना फला है।

हौसलों की इस नई उड़ान में, अब ना कोई भी डर होगा,

हर एक कदम पर जीत मिलेगी, रोशन अपना घर होगा।

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एक घंटा पहले