बेज़ुबान सी यादो की हलचल हद कर रही

बेज़ुबान सी यादो की हलचल हद कर रही।

ख्वाबों में 'उपदेश' उजड़ने की जिद्द कर रही।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

57 मिनट पहले