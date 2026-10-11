यादों का नासूर

उनकी खामोशी उनकी नही मजबूरी की होगी।

राह बदल कर 'उपदेश' यादो का नासूर आता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले