याद आ गई तेरी

लिखने बैठा ही थे 'उपदेश' याद आ गई तेरी।

तेरी फितरत की तरह दिमाग पर छा गई मेरी।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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50 मिनट पहले