वही पुरानी यादें

वही पुरानी यादें और शोर-ए-वफ़ा की कसमें।

संग बिताने के पहर की 'उपदेश' गुंजाईश नही।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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31 मिनट पहले