वफ़ा की कदर नही

जुबान से पक्के लोग होंगे किसी ज़माने में।

वफ़ा की कदर नही 'उपदेश' इस ज़माने में।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago