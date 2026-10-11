वायदों पर एतबार

वायदों पर एतबार मोहब्बत में हो ही जाता।

ईमानदारी की राह पर 'उपदेश' तकरार आता।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले