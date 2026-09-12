उसी ने दूरी बनाई

बेचैनी जाएगी नही बिना बात किए उस से।

सच यह 'उपदेश' उसी ने दूरी बनाई मुझ से।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले