इजहार ना करके 'उपदेश' उनका दीवाना बन गया।।

सफर बाकी है उनकी याद को बहुत दूर ले जाना है।

इजहार ना करके 'उपदेश' उनका दीवाना बन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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53 मिनट पहले