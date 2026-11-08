घिसे-पिटे इरादों से 'उपदेश' नही मोहब्बत पर असर।।

उन्हें बखूबी पता है अपनी खामोशी का असर।

खून उनका भी जलता उससे ज्यादा मुझ पर असर।।



कुछ हिसाब किताब कर के रखा जरूर उन्होंने।

उसके मुताबिक दिखता घटता-बढ़ता उन पर असर।।



गैर होने का डर आजकल सताता रहता भीतर में।

सहना सीख लिया अब नहीं होता ज़ख्मों पर असर।।



दिन बदल गए राते करवटें बदलते हुए गुजार रहा।

इनसे उनको क्या 'उपदेश' नही पड़ता उन पर असर।।



एतबार कर कर के थक चुका बेअसर हो गया डर।

घिसे-पिटे इरादों से 'उपदेश' नही मोहब्बत पर असर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले