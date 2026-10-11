उफ नही करती

मोहब्बत से नफरत होना 'उपदेश' लाज़मी नही।

खुद की साँसे चढ़ती संभालती उफ नही करती।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले