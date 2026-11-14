भटकाव नसीब में लिखा व्याकुल करते सम्बन्ध।।

कुछ लोगों को दूसरों के अन्दर झाँकना पसन्द।

यही उनके दुख का कारण ठहरता नही आनन्द।।



अपनी खुशी छोटी लगती आग अन्दर धधकती।

जिज्ञासाओं में उन्हें सोचकर चलता अन्दर द्वन्द।।



मोटर वोट पर सवार पीड़ित दूसरो की स्पीड से।

कौंध जाते सोचकर उनकी खुशहाली नापसन्द।।



दरारे उनके भीतर घर बचाने की जिम्मेदारी रही।

चाहते नही वही होता देखकर व्यथित करता द्वन्द।।



घर टूटने की आवाज सुनना चाहे 'उपदेश' मगर।

भटकाव नसीब में लिखा व्याकुल करते सम्बन्ध।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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2 घंटे पहले