ताने फिजूल के

नसीब कहकर पल्ला झाड़ते उनका क्या करे।

ताने फिजूल के 'उपदेश' सह रही बहू में रोष।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले