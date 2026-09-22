शराफत का इम्तिहान

शरीफ बनकर इम्तिहान में पास उसका होना।

तन्हा रहकर भी 'उपदेश' सही रास्ते पर रहना।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले