शादी होने से पहले

हैरत होती थी पहले अब आदत पड़ गई।

शादी होने से पहले 'उपदेश' ऐसा नही था।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले