मोहब्बत में झुक जाना अमीरी की निशानी।

सफर में आगे पीछे होते जाना एक बात।

किसी वज़ह से साथ ना देना दूसरी बात।।



सपने में सुख और हकीकत में जीता दुख।

जिन्दगी रूठे अगर उसे मनाना दूसरी बात।।



हर कोई मन मुताबिक चले जरूरी तो नही।

मुश्किल दिनों में भी मुस्कुराना दूसरी बात।।



हर चोट में नयापन महसूस कराता दिमाग।

दर्द मन की धारणा बोझ ढोना दूसरी बात।।



जब भी लगे अब कुछ बचा ही नही रिश्ते में।

तब रंजिशें छोड़कर विचार करना दूसरी बात।।



मोहब्बत में झुक जाना अमीरी की निशानी।

ज़रूरत पर 'उपदेश' सहारा देना दूसरी बात।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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12 मिनट पहले