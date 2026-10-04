संस्कारों को इज़्ज़त

जिन संस्कारों को इज़्ज़त देते रहे 'उपदेश'।

उसकी कदर न की गई ससुराल में ये दोष।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले