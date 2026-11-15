मन के गुप्त धागों में 'उपदेश' बढ़ता खिंचाव।।

एक सहता तो दूजा संग होने का सुख लेता।

मन के गुप्त धागों में 'उपदेश' बढ़ता खिंचाव।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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