दिल तो आज भी बच्चे जैसा रूठा बैठा।

दिल तो आज भी बच्चे जैसा रूठा बैठा।

सन्देश न मिला 'उपदेश' तूँ निकला झूठा।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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46 मिनट पहले