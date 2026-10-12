सजा काट रहा

खुद की नादानी भारी पड़ी खुद पर इल्ज़ाम लेकर।

तब से सजा काट रहा 'उपदेश' तन्हा होने के बाद।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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1 hour ago