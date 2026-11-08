सहना सीख लिया

गैर होने का डर 'उपदेश' सताता रहता आजकल।

सहना सीख लिया अब नहीं होता ज़ख्मों पर असर।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले