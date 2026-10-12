सफर का मजा

सफर का मजा लो हमसफ़र के साथ खुशी मिलती।

मंजिल मिल जाने पर 'उपदेश' सिर्फ तन्हाई मिलती।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले