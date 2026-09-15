सच तो सच होता

सच के मायने तुम्हारी सोच पर निर्भर करते।

सच तो सच होता 'उपदेश' कुतर्क नही करते।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले