सब कुछ हारा कुछ न जीता

बचपन से अब तक उलझने

कई सीखो का नतीजा।

निभाते निभाते 'उपदेश'

सब कुछ हारा कुछ न जीता।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले