रिश्तों की अहमियत

रिश्तों की अहमियत 'उपदेश'

जितने जल्दी समझ आ जाए।



उतने ही जल्दी निभाने के लिए

माया मोह को वक्त दिया जाए।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले