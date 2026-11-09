रोज बात करना

जो दर्द मिले उनको बोझ नही बनने दिया आवाज ने।

उनसे रोज बात करना 'उपदेश' मेरी आदत बन गया।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 मिनट पहले