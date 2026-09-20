रिश्ते तो रिश्ते होते

रिश्ते तो रिश्ते होते उम्र कुछ कर नही पाती।

मजबूरी में पड़कर 'उपदेश' आवाज़ दब जाती।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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21 minutes ago