रिश्ते बनाये गये

रिश्ते बनाए गए बहुत कुछ देख समझ कर।

बहू को नीचा दिखाना 'उपदेश' पाया उद्देश्य।।



- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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एक घंटा पहले